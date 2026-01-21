Davos Trump attacca l' Europa | Non va nella direzione giusta è irriconoscibile Tensioni alla cena di gala Lagarde se ne va
Durante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata. Zelensky ha confermato la sua partecipazione, mentre le dichiarazioni di Trump hanno acceso un dibattito sulle direzioni future dell’Europa e delle relazioni internazionali.
(Giuliana Ferraino) Toni più concilianti per l’Europa Dice Trump: «Crediamo profondamente nei legami che condividiamo con l‘Europa. Tutti vogliano un Occidente forte e unito. vogliamo alleati forti, vogliamo un‘Europa forte. Nel mio sangue 100% di sangue scozzese (mia madre) e 100% tedesco (mio padre). Ho tremendo rispetto per i popoli della Groenlandia e della Danimarca. E‘ un grande, bello pezzo di ghiaccio», rassicura il presidente Usa. «Che stupidi siamo stati a dare la Groenlandia alla Danimarca dopo la Guerra», aggiunge. (Giuliana Ferraino e Federico Fubini) «Abbiamo preso 50 milioni di barile dal Venezuela. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il discorso di Trump a DavosIl presidente americano Donald Trump si trova in Svizzera per prendere parte al World Economic Forum. Poco dopo la partenza dagli Stati Uniti, l’Air Force One ha registrato un lieve guasto di natura e ... ilfoglio.it
Sky tg24. . In diretta la giornata in cui Donald Trump partecipa al World Economic Forum di Davos Leggi tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/dz0v5 - facebook.com facebook
#TG2000 - Forum economico mondiale a #Davos. #Trump in ritardo per guasto all’ #AirForceOne #21gennano #Davos26 #Macron #vonderLeyen #economia #TV2000 @tg2000it x.com
