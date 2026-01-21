Davos Trump attacca l' Europa | Non va nella direzione giusta è irriconoscibile Tensioni alla cena di gala Lagarde se ne va

Durante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata. Zelensky ha confermato la sua partecipazione, mentre le dichiarazioni di Trump hanno acceso un dibattito sulle direzioni future dell’Europa e delle relazioni internazionali.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.