Migranti vince la tolleranza zero del governo Meloni | sbarchi crollati da tre anni Piantedosi | I numeri parlano

Negli ultimi tre anni, gli sbarchi di migranti in Italia sono diminuiti significativamente, evidenziando la politica di tolleranza zero adottata dal governo Meloni. Il ministro Piantedosi sottolinea che i dati confermano l’efficacia delle misure messe in atto, ribadendo l’importanza dei numeri nel valutare l’andamento dei flussi migratori e le strategie di sicurezza adottate.

“ I numeri sono importanti”, dice il ministro Piantedosi con lo stesso tono sferzante ma sereno con cui Nanni Moretti, in “ Palombella rossa “, diceva “le parole sono importanti”. Lo fa dall’Abruzzo, alla kermesse della Lega, anche per rispondere alla solita litania dell’opposizione che negli ultimi tempi sembrano aver scoperto il tema della sicurezza. Sbarchi dimezzati rispetto all’anno scorso e in decrescita esponenziale rispetto a tre anni fa, sessanta misure in arrivo sulla sicurezza, ricerche sulla composizione etnica delle baby gang, che quasi sempre sono di matrice straniera. I l ministro, con i numeri, si fa strada nei ragionamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Migranti, il Viminale ai prefetti: «Tolleranza zero per chi delinque»ROMA Fuori i migranti irregolari. Tutti. A partire da chi commette crimini o è considerato «una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica». Mentre il governo ... ilmessaggero.it

