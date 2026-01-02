Piantedosi | 7mila migranti rimpatriati nel 2025 e -58% sbarchi 2024

Il ministro Piantedosi ha annunciato che nel 2025 saranno rimpatriati circa 7.000 migranti, con una riduzione del 58% degli sbarchi prevista nel 2024. Nel suo intervento su X, il ministro ha sottolineato come siano stati presi provvedimenti mirati, anche nei Paesi di partenza, per contrastare efficacemente i traffici di esseri umani e gestire meglio il fenomeno migratorio.

In un video su X il ministro ripercorre lavoro fatto Roma, 31 dic. (askanews) – “Abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi, poi condivisi dagli altri Stati membri. Sono aumentati i rimpatri: quasi 7mila quest’anno, il 55% in più rispetto al 2022. In parallelo gli sbarchi sono diminuiti in modo netto: -58% nel 2024 rispetto all’anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

