Operazione Talenti nuovo avviso online | Federico II e Deloitte cercano 15 studenti

È stato pubblicato un nuovo avviso per la sesta edizione di Operazione Talenti, un progetto promosso da Federico II e Deloitte. La selezione è aperta e mira a individuare 15 studenti interessati a partecipare. Il bando è ora disponibile online, offrendo l'opportunità di candidarsi per questa iniziativa formativa. La procedura di selezione rimane aperta fino a nuova comunicazione.

È online il bando per selezionare 15 studenti per la sesta edizione di Operazione Talenti, il progetto nato dalla collaborazione tra l ‘Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte che permette di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in Deloitte. Sarà possibile candidarsi fino al 26 giugno al seguente link: Operazione Talenti – Sesta edizione Deloitte Italy. Per coloro che verranno selezionati i corsi previsti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II sono ingegneria gestionale, ingegneria informatica, Economia e Commercio, Informatica e culture digitali e della comunicazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Operazione Talenti, sesta edizione: bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in DeloitteOperazione Talenti entra nella sua sesta edizione con un bando attivo a partire da oggi, 16 marzo, che consente ai giovani diplomati di candidarsi... Progetto Sirio, si cercano società sportive interessate: online l'avviso pubblicoA disposizione, complessivamente, risorse per 30mila euro, di cui 24mila destinati alla realizzazione delle proposte educative e sportive «Lo sport,... Una selezione di notizie su Operazione Talenti Argomenti discussi: Federico II e Deloitte: al via le candidature per la sesta edizione di Operazione Talenti. Operazione Talenti: 15 studenti da selezionare per DeloitteFinora sono già stati assunti 11 talenti dell' Università degli Studi di Napoli Federico II grazie ad Operazione Talenti ... bitmat.it Operazione Talenti, sesta edizione: bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in DeloitteOperazione Talenti entra nella sua sesta edizione con un bando attivo a partire da oggi, 16 marzo, che consente ai giovani diplomati di candidarsi fino al 26 giugno attraverso il sito ufficiale di Del ... orizzontescuola.it