lega sannio michele izzo nominato coordinatore della campagna elettorale

Tempo di lettura: < 1 minuto Comincia a prendere forma la Lega nel Sannio. Michele Izzo, storico esponente del partito, è stato nominato dal Commissario provinciale Domenico Parisi coordinatore della campagna elettorale per le elezioni provinciali e delegato ai rapporti con gli alleati. Un ruolo di primo piano nel partito che riconosce l’esperienza politica e il radicamento territoriale di Izzo, chiamato a lavorare a stretto contatto con il Commissario Parisi per rafforzare l’organizzazione del partito sul territorio e accompagnare la Lega verso il congresso provinciale. La nomina si inserisce in una fase strategica di costruzione e rilancio, con l’obiettivo di dare alla Lega del Sannio una nuova struttura, pronta alle prossime sfide politiche ed elettorali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

