Michael Zarate in coma farmacologico dopo la caduta alla Coppi & Bartali | le condizioni del ciclista
Un ciclista messicano di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico dopo una caduta avvenuta durante la prima tappa della Settimana Coppi & Bartali. L’incidente ha provocato fratture al zigomo e alla mandibola. La TAC non ha evidenziato lesioni interne e si sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico.
Michael Zarate, 22enne ciclista messicano della Petrolike, è in coma farmacologico dopo la caduta nella prima tappa della Settimana Coppi & Bartali: fratture a zigomo e mandibola, TAC negativa e operazione da valutare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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