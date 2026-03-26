Michael Zarate in coma farmacologico dopo la caduta alla Coppi & Bartali | le condizioni del ciclista

Un ciclista messicano di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico dopo una caduta avvenuta durante la prima tappa della Settimana Coppi & Bartali. L’incidente ha provocato fratture al zigomo e alla mandibola. La TAC non ha evidenziato lesioni interne e si sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico.