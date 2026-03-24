Nel quadro di una settimana che propone agli appassionati un menù ben strutturato in grado di soddisfare tutti i gusti spicca uno degli appuntamenti caratteristici della prima parte dell’anno. Si corre da mercoledì 25 marzo a domenica 29 marzo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. La celebre corsa a tappe giunta alla quarantunesima edizione, prende il via da Barbaresco e si conclude a Gemona del Friuli dopo aver percorso, in cinque frazioni, 819,7 km. I corridori partecipanti, sei le squadre WorldTour presenti si fronteggiano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Ben Tulett, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Mark Donovan e allo spagnolo Igor Arrieta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Gemona del Friuli teatro del duello decisivo?

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Ciclismo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali in scena dal 25 al 29 marzo x.com