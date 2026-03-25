Durante la settimana Coppi e Bartali 2026, il gruppo si è presentato compatto in cima alla salita di La Morra, con la decisione finale arrivata in volata tra i ciclisti. Contestualmente, sono state trasmesse in diretta le tappe della Ronde van Brugge, a partire dalle 12.45, e del Giro di Catalogna, dalle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 15.29 Si entra nell’ultimo e decisivo chilometro! A giocarsela saranno quei corridori esplosivi capaci di sprintare anche quando le pendenze si fanno arcigne! 15.28 In cima al gruppo a tirare c’è in questo momento la Red-Bull! 15.27 Meno di 2 km all’arrivo! Gli ultimi 200 metri sono i più duri dello strappo conclusivo che porta a Barbero con pendenze che toccheranno anche l’11%. 15.26 3 km al traguardo di Barbero. Sarà quasi sicuramente una volata ristretta che deciderà il primo vincitore di tappa di questa Settimana Internazionale Coppi e Bartali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: gruppo compatto in cima alla salita di La Morra, si decide tutto in volata!

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