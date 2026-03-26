miami open sinner vola in semifinale

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Miami Open dopo aver battuto ai quarti l’americano Frances Tiafoe in due set, 6-2 e 6-2, in un’ora e dodici minuti. L’italiano ha vinto la partita con facilità, conquistando la qualificazione alla fase successiva del torneo Masters 1000.

AGI - Jannik Sinner batte l'americano Frances Tiafoe e va in semifinale al Masters 1000 di Miami. L'italiano ha superato ai quarti l'avversario in due set con un doppio 6-2 in un'ora e 12 minuti di gioco. Ora affronterà il vincente del quarto di finale tra Cerundolo e Zverev. "Per me continuare ad essere affamato di vittorie è piuttosto naturale - ha affermato Sinner che adesso è in vantaggio su Tiafoe per 5-1 -. Oggi ho cominciato bene, subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo più aggressivo, resto compatto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto". Il segreto dei buoni risultati. 🔗 Leggi su Agi.it

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