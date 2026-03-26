Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali al Masters 1000 di Miami, vincendo contro Frances Tiafoe con un punteggio di 4-0. La partita si è conclusa in poco tempo, evidenziando un dominio del tennista italiano sul suo avversario. La sfida ha visto Sinner mantenere un ritmo elevato e una solidità in campo, portandolo avanti nel torneo.

Un Jannik Sinner in versione extra lusso passeggia contro Frances Tiafoe e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami. Il numero due del mondo travolge l’americano con il punteggio di 6-2 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Prosegue dunque l’imbattibilità di Sinner sul cemento americano e soprattutto tra Indian Wells e Miami Jannik non ha ancora perso un set. Davvero un dominio impressionante e che si spera duri anche nel prossimo match quando affronterà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Una prestazione straordinaria che si vede anche nei dati offerti dall’ATP, con Sinner che ha chiuso con 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vola in semifinale a Miami: solo 4 game lasciati a Tiafoe

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Ai microfoni di Tennis Channel, Mark Petchey è tornato sulle parole di João Fonseca, che aveva definito Jannik Sinner un 'robot' “Quando si definisce Jannik “robotico”, nella mente si crea una certa immagine. Il suo gioco è molto più complesso: è instancabi x.com