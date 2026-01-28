un mostruoso sinner straccia shelton e vola in semifinale agli australian open

Jannik Sinner si impone con forza sui quarti di finale contro Ben Shelton agli Australian Open. Il tennista italiano gioca un match senza pietà, dominando dall’inizio alla fine e assicurandosi così un posto tra le migliori quattro del torneo. La partita si conclude con un risultato netto, lasciando il pubblico e gli esperti senza parole per la performance impressionante di Sinner.

Dopo lo sfortunato Lorenzo Musetti, l’Italia torna in campo. Oggi Sinner e Shelton si sfidano presso la Rod Laver Arena per un match tutto da vivere. Una sfida molto interessante tra il tennista azzurro, attuale numero 2 al mondo, e il suo avversario (ottavo nella classifica). Ecco a seguire LIVE il risultato della partita tra Sinner e Shelton di oggi agli Australian Open: chi ha vinto e staccato il pass per la semifinale? Chi supera il turno, infatti, ricordiamo che affronterà Novak Djokovic. Il tennista azzurro dopo 48 minuti ha chiuso il primo set con il risultato di 6-3. Dopo un avvio contratto al servizio in cui ci sono state poche prime e una palla break nel primo game, Jannik ha contenuto il gioco offensivo di Shelton. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Questa mattina, a Melbourne, Jannik Sinner scende in campo contro Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open.

