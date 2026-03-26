Mi hanno tolto un pezzettino Giorgia Palmas operata l’annuncio dall’ospedale

Un’attrice ha annunciato sui social di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, durante il quale le è stato asportato un pezzo di tessuto. L’operazione si è svolta senza complicazioni e l’attrice ha condiviso l’esperienza con un messaggio positivo, senza fornire dettagli specifici sulla natura del procedimento o sulla condizione di salute.

La notizia è arrivata attraverso i social, ma senza allarmismi e con il sorriso di sempre. Nelle ultime ore, Giorgia Palmas ha condiviso con i suoi follower alcuni aggiornamenti che hanno subito attirato l’attenzione, tra messaggi rassicuranti e immagini che raccontano un momento delicato ma affrontato con grande serenità. L’ex velina di “Striscia la notizia”, oggi 42enne, ha deciso di raccontare tutto in prima persona, mostrando anche un breve video subito dopo quello che si è rivelato un passaggio importante. Un gesto semplice, quello della vittoria con le dita, ma sufficiente per far capire ai fan che qualcosa era successo e che, soprattutto, si era concluso nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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