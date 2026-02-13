Bimbo col cuore bruciato parla la madre | Cosa mi hanno detto dall’ospedale

Da caffeinamagazine.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre racconta che il suo bambino di due anni e quattro mesi ha il cuore danneggiato da un intervento chirurgico andato male. L’ospedale le ha comunicato che le condizioni del piccolo sono molto gravi e ogni ora conta. La famiglia si aggrappa alle speranze mentre medici e infermieri cercano di stabilizzare il suo stato.

Il destino di un bambino di appena due anni e quattro mesi è appeso a un filo sottilissimo, mentre in un reparto di terapia intensiva si combatte una battaglia contro il tempo. Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime, in coma farmacologico, dopo un primo intervento che non ha avuto l’esito sperato. Attorno a lui si muove una macchina sanitaria e istituzionale complessa, fatta di medici, specialisti, accertamenti e decisioni urgenti. Nelle ultime ore, però, una notizia ha riacceso una flebile speranza. A raccontarla è stata la madre, Patrizia, intervenuta durante la trasmissione “La vita in diretta”, in onda su La vita in diretta su Rai 1.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Non si è mai svegliato dall'anestesia, ora ci serve un miracolo, entro 48 ore»

La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza.

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

GIORGIA VIENE PUNTA DA UNA MEDUSA MENTRE È IN BARCA CON PAPÀ SALVO! ANDIAMO IN OSPEDALE!

Video GIORGIA VIENE PUNTA DA UNA MEDUSA MENTRE È IN BARCA CON PAPÀ SALVO! ANDIAMO IN OSPEDALE!

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorando.

bimbo col cuore bruciatoTrapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe mortoMauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un bambino ... fanpage.it

bimbo col cuore bruciatoLa mamma del bimbo col cuore bruciato: «Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia». Il piccolo è in coma farmacologicoIl bimbo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, è ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.