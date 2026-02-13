Bimbo col cuore bruciato parla la madre | Cosa mi hanno detto dall’ospedale

Una madre racconta che il suo bambino di due anni e quattro mesi ha il cuore danneggiato da un intervento chirurgico andato male. L’ospedale le ha comunicato che le condizioni del piccolo sono molto gravi e ogni ora conta. La famiglia si aggrappa alle speranze mentre medici e infermieri cercano di stabilizzare il suo stato.

Il destino di un bambino di appena due anni e quattro mesi è appeso a un filo sottilissimo, mentre in un reparto di terapia intensiva si combatte una battaglia contro il tempo. Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime, in coma farmacologico, dopo un primo intervento che non ha avuto l’esito sperato. Attorno a lui si muove una macchina sanitaria e istituzionale complessa, fatta di medici, specialisti, accertamenti e decisioni urgenti. Nelle ultime ore, però, una notizia ha riacceso una flebile speranza. A raccontarla è stata la madre, Patrizia, intervenuta durante la trasmissione “La vita in diretta”, in onda su La vita in diretta su Rai 1.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza.

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

