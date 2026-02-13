Bimbo col cuore bruciato parla la madre | Cosa mi hanno detto dall’ospedale
Una madre racconta che il suo bambino di due anni e quattro mesi ha il cuore danneggiato da un intervento chirurgico andato male. L’ospedale le ha comunicato che le condizioni del piccolo sono molto gravi e ogni ora conta. La famiglia si aggrappa alle speranze mentre medici e infermieri cercano di stabilizzare il suo stato.
Il destino di un bambino di appena due anni e quattro mesi è appeso a un filo sottilissimo, mentre in un reparto di terapia intensiva si combatte una battaglia contro il tempo. Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime, in coma farmacologico, dopo un primo intervento che non ha avuto l’esito sperato. Attorno a lui si muove una macchina sanitaria e istituzionale complessa, fatta di medici, specialisti, accertamenti e decisioni urgenti. Nelle ultime ore, però, una notizia ha riacceso una flebile speranza. A raccontarla è stata la madre, Patrizia, intervenuta durante la trasmissione “La vita in diretta”, in onda su La vita in diretta su Rai 1.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Non si è mai svegliato dall'anestesia, ora ci serve un miracolo, entro 48 ore»
La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza.
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”
La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.
Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto
La mamma del bimbo col cuore bruciato: «Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia». Il piccolo è in coma farmacologico
Tg2. #Napoli, sono gravissime le condizioni del #bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un #cuore danneggiato. Il ministero della salute ha inviato gli ispettori a Napoli e a Bolzano
#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto". Lo ha dichiarato l'avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all'ospedale "Bambino Gesù"
