Andrea Pisani, protagonista della nuova puntata di “Stories”, ha spiegato di essere spesso scambiato con altri personaggi famosi. Ha raccontato di aver dovuto cambiare cappellino per distinguersi da un musicista e di essere confuso con il cattivo del film “Mamma ho perso l’aereo”. Questi episodi sono stati condivisi durante l’intervista, senza ulteriori commenti.

Andrea Pisani è il protagonista della nuova puntata di “Stories”. In “ Andrea Pisani – Non sono Riccardo Zanotti ”, on onda venerdì 27 marzo alle 21 su Sky TG24, sabato 28 marzo alle 12 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand, l’attore presenta il nuovo film “Cena di classe”, diretto da Francesco Mandelli e ispirato all’immaginario della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Il progetto nasce anche dal legame con Riccardo Zanotti, con cui Pisani condivide da anni la somiglianza fisica: “Siamo amici dal 2018, ma finché loro non sono andati a Sanremo nessuno ci diceva che ci assomigliamo. È proprio un colpo d’occhio: la gente fa un collegamento veloce e ci confonde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi confondono con Zanotti dei Pinguini. Ho dovuto cambiare cappellino per distinguermi. Ora mi scambiano per il cattivo di ‘Mamma ho perso l’aereo'”: così Andrea Pisani

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