Mi confondono con Zanotti dei Pinguini Ho dovuto cambiare cappellino per distinguermi Ora mi scambiano per il cattivo di ‘Mamma ho perso l’aereo' | così Andrea Pisani
Andrea Pisani, protagonista della nuova puntata di “Stories”, ha spiegato di essere spesso scambiato con altri personaggi famosi. Ha raccontato di aver dovuto cambiare cappellino per distinguersi da un musicista e di essere confuso con il cattivo del film “Mamma ho perso l’aereo”. Questi episodi sono stati condivisi durante l’intervista, senza ulteriori commenti.
Andrea Pisani è il protagonista della nuova puntata di “Stories”. In “ Andrea Pisani – Non sono Riccardo Zanotti ”, on onda venerdì 27 marzo alle 21 su Sky TG24, sabato 28 marzo alle 12 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand, l’attore presenta il nuovo film “Cena di classe”, diretto da Francesco Mandelli e ispirato all’immaginario della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Il progetto nasce anche dal legame con Riccardo Zanotti, con cui Pisani condivide da anni la somiglianza fisica: “Siamo amici dal 2018, ma finché loro non sono andati a Sanremo nessuno ci diceva che ci assomigliamo. È proprio un colpo d’occhio: la gente fa un collegamento veloce e ci confonde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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