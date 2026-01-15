Ho perso 17 chili anche a Natale ho mangiato il pollo con le melanzane Ho visto passare panettoni e pandori ma ho resistito | con l’odore mi sazio | parla Rossella Erra

Rossella Erra condivide la sua esperienza di perdita di 17 chili, mantenendo uno stile di vita equilibrato anche durante le festività. Nonostante i tradizionali dolci di Natale siano stati presenti, è riuscita a resistere grazie alla moderazione e alla consapevolezza del proprio percorso. La sua testimonianza sottolinea l'importanza di un approccio realistico e sostenibile alla gestione del peso, anche nei momenti di festa.

“Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho retto”. Rossella Erra racconta così, con una punta di orgoglio e molta sincerità, il suo Natale appena trascorso. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, l’opinionista ha spiegato di non aver interrotto il percorso alimentare che in poco più di un anno le ha permesso di perdere circa 17 chili, nemmeno durante le festività. Le settimane tra Natale e Capodanno, ammette, sono state una prova di resistenza. “In queste tre settimane ho cercato di limitarm i, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce “, ha raccontato. Il giorno di Natale, però, è stato il momento più difficile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

