Metrotranvia ritardi e pochi fondi Il caso arriva in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale si occupa oggi della situazione della metrotranvia, con particolare attenzione ai ritardi nei lavori e alla scarsità di fondi disponibili. Sono stati evidenziati problemi legati ai cantieri e alle conseguenze per i cittadini, tra cui disagi e aumenti di costi. La discussione si concentra sulle problematiche legate alla realizzazione dell'opera e alle risorse finanziarie necessarie.

Cantieri, ritardi nel cronoprogramma dei lavori, disagi per i cittadini e, soprattutto, costi aggiuntivi: la realizzazione della nuova tranvia Milano-Seregno continua a far discutere i bressesi a tal punto che la coalizione di maggioranza di centrodestra ha deciso di presentare durante la seduta di questa sera, dalle 21, in Consiglio comunale, un’interrogazione dal titolo "Ritardi e criticità finanziarie della metrotranvia Milano-Seregno", chiedendo al sindaco di Bresso Simone Cairo una risposta sul futuro di quest’opera infrastrutturale. Tutto questo, partendo dal fatto che i primi cantieri in via Vittorio Veneto sono stati aperti nel marzo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metrotranvia, ritardi e pochi fondi. Il caso arriva in Consiglio comunale Articoli correlati Leggi anche: Taurianova, il caso della famiglia del bosco arriva nell'aula del consiglio comunale Ritardi nei fondi per i caregiver e il caso Radu-Carrozza, Tridico: "Asp e Regione intervengano subito"L'europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria rivolge un appello e sottolinea: "Le istituzioni devono dimostrare con i... Una raccolta di contenuti su Metrotranvia ritardi e pochi fondi Il... Temi più discussi: Metrotranvia, ritardi e pochi fondi. Il caso arriva in Consiglio comunale; Trasporti pubblici, il 68% degli italiani non li utilizza. I dati; Metro 1 verso Rivoli, dilemma cantieri: commercianti allo stremo su corso Francia; Metro B, due ore e mezzo con la linea a metà: attivati i bus sostitutivi. Metrotranvia, ritardi e pochi fondi. Il caso arriva in Consiglio comunaleCantieri, ritardi nel cronoprogramma dei lavori, disagi per i cittadini e, soprattutto, costi aggiuntivi: la realizzazione della nuova ... msn.com Gli eterni ritardi per la metrotranvia: Basta interruzioni nei lavori. Ristori ai negozianti per i disagiCusano Milano, ripartito il cantiere in via Sormani. Ma in via Roma gli interventi sono fermi da mesi Servono fondi per risarcire gli imprenditori danneggiati e una comunicazione trasparente sui ... ilgiorno.it Milano avrà quattro grandi porte metro-ferroviarie entro il 2032 Rogoredo Porta Sud con metrotranvia 13 e possibili sviluppi futuri Rho Fiera Porta Ovest sempre più strategica tra M1, AV e Malpensa Monza Porta Nord come nuovo hub con M5 e colleg - facebook.com facebook Continuano i lavori per costruire la nuova metrotranvia a nord della città. Il tram 4 cambia servizio dal 5 marzo ed è sostituito dai bus B4 tra Niguarda e Parco Nord. Non passa da via Donatelli, via Graziano Imperatore e via Ornato (Parco Nord). Info: atm.it/it/Via x.com