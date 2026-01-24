Ritardi nei fondi per i caregiver e il caso Radu-Carrozza Tridico | Asp e Regione intervengano subito

Il caso Radu-Carrozza a Taurianova evidenzia le criticità nell’erogazione dei fondi destinati ai caregiver familiari. Tridico ha chiesto un intervento immediato di ASP e Regione, sottolineando l’importanza di garantire supporto e risposte tempestive alle famiglie coinvolte. La situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla tutela di chi si prende cura dei propri cari.

L'europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria rivolge un appello e sottolinea: "Le istituzioni devono dimostrare con i fatti di essere al fianco delle persone più fragili" È quanto dichiara Pasquale Tridico, europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista. È inaccettabile che, nonostante i fondi siano stati stanziati dalla Regione Calabria, non siano ancora stati concretamente erogati. Non parliamo solo di risorse economiche, ma del riconoscimento del diritto fondamentale alla salute, alla dignità e a un sostegno concreto per chi si prende cura dei propri cari.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Fondi per caregiver non erogati, Carrozza: "Perché ritardi su fondi per malati gravissimi?"Sergio Carrozza, caregiver di sua moglie affetta da Sla, denuncia i ritardi nella erogazione dei fondi destinati ai malati gravissimi.

La furia di Tridico e il caso della famiglia di Taurianova: ritardi nei fondi per i caregiverEsprimo profonda preoccupazione e sincera solidarietà per la situazione che sta vivendo la famiglia di Sabina Radu e Sergio Carrozza a Taurianova, una vicenda che mette in luce, ancora una volta, le ... strettoweb.com

