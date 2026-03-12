Candiani Groove incontro tra il violoncello di Ernst Reijseger e il violino di Mario Forte

Domenica 15 marzo alle 18.30 si terrà un nuovo appuntamento di Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale promossa dal Settore cultura del Comune di Venezia e Veneto Jazz. Questa volta sul palco si esibiranno Ernst Reijseger con il suo violoncello e Mario Forte con il violino, in un concerto che coinvolge strumenti classici in un contesto contemporaneo.

Torna domenica 15 marzo (ore 18.30) Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz. Al Centro Culturale Candiani di Mestre va in scena l'incontro inedito tra il violoncello visionario di Ernst Reijseger e il violino di Mario Forte, in un continuo gioco tra improvvisazione, memoria e sperimentazione. Ernst Reijseger è un geniale violoncellista ed esploratore di generi musicali e forme artistiche.

