C’è “ Metropolis “ di Fritz Lang al Cinema Colosseo con sonorizzazione in diretta. Ad accompagnare la proiezione del film e a reinterpretare dal vivo il grande classico del cinema espressionista - che il prossimo anno compirà cent’anni - sarà un quartetto speciale formato da Karim Qqru (The Zen Circus) alla batteria e synth, Roberta Sammarelli (Verdena) al basso e tastiere, Xabier Iriondo (Afterhours, Buñuel) alla chitarra, e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) alla chitarra e synth. L’appuntamento con il CineConcerto è per questa sera alle 20.30: sarà l’unica tappa milanese del tour italiano di Metropolis - Sonorizzazione Live. "Il progetto nasce dal desiderio di sviluppare una sonorizzazione totalmente eseguita dal vivo, liberamente ispirata alle potenti immagini e alla narrazione visiva di Fritz Lang – spiegano dietro le quinte –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metropolis di Fritz Lang in versione rock (e psichedelica)

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