Negli ultimi giorni, le condizioni meteorologiche in Italia sono cambiate radicalmente, con un calo drastico delle temperature che ha interessato tutto lo stivale. La neve è tornata a cadere anche a quote basse, e le previsioni indicano che questa fase di maltempo potrebbe continuare nei prossimi giorni. Solo due settimane fa, il clima era decisamente più mite e simile a quello di una primavera anticipata.

Soltanto due settimane fa, l’Italia sembrava vivere una primavera anticipata con aria tiepida, cielo sereno e quella sensazione che il peggio fosse ormai alle spalle. Peccato che da quel momento, malgrado nel frattempo la primavera sia iniziata anche secondo il calendario, il clima si sia notevolmente irrigidito tanto che si parla, a ragione, di “colpo di coda invernale”. A causarlo è un fronte di aria artica, quindi gelida, proveniente dal Nord Europa e che da giorni sta scivolando fin nel cuore del Mediterraneo. Una caduta verticale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la dinamica di quanto sta accadendo è chiara. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, sull’Italia è atrrivato il colpo di coda invernale. Da nord a sud le temperature vanno in picchiata e ritorna la neve anche a bassa quota

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