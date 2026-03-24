Meteo colpo di coda dell' inverno Nelle Marche venti e neve fino a bassa quota | le previsioni

Da anconatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingresso dell’aria fredda, afferma Lorenzo Badellino di 3bMeteo, si farà sentire con un brusco abbassamento delle temperature massime, che spesso non andranno oltre gli 810°C ANCONA - Le previsioni per i prossimi giorni delineano un cambio netto in tutta la regione. In arrivo un maltempo diffuso, neve fino a bassa quota, venti forti e brusco calo delle temperature. Fino a mercoledì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1820°C. Giovedì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche irromperà sulle Marche... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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