Un fronte di aria fredda sta interessando l’Italia, provocando un calo delle temperature da nord a sud. La neve è tornata a cadere anche a quote basse, mentre le temperature sono in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Solo due settimane fa, il clima era mite e soleggiato, con sensazioni di un possibile miglioramento climatico. Ora si registrano condizioni più fredde su tutta la penisola.

Soltanto due settimane fa, l’Italia sembrava vivere una primavera anticipata con aria tiepida, cielo sereno e quella sensazione che il peggio fosse ormai alle spalle. Peccato che da quel momento, malgrado nel frattempo la primavera sia iniziata anche secondo il calendario, il clima si sia notevolmente irrigidito tanto che si parla, a ragione, di “colpo di coda invernale”. A causarlo è un fronte di aria artica, quindi gelida, proveniente dal Nord Europa e che da giorni sta scivolando fin nel cuore del Mediterraneo. Una caduta verticale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la dinamica di quanto sta accadendo è chiara. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, sull’Italia è arrivato il colpo di coda invernale. Da nord a sud le temperature vanno in picchiata e ritorna la neve anche a bassa quota

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