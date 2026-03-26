Venerdì 26 marzo 2026, alle 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord durante la mattina. Le temperature si mantengono stabili e non sono previste precipitazioni significative nelle prime ore della giornata. Le condizioni atmosferiche sono generalmente calme e prive di eventi estremi.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con di tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-03-2026 ore 19:15

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