Meteo Mario Giuliacci | la tregua dura solo domenica cosa ci aspetta settimana prossima

Oggi, prima domenica di febbraio, il colonnello Mario Giuliacci ha fatto il punto sul meteo. Secondo le sue previsioni, la tregua di questi giorni durerà solo fino a domenica. Da lunedì in poi, ci aspettano di nuovo pioggia e condizioni instabili. La settimana prossima si presenta difficile, con tempi più brutti e qualche possibile maltempo.

Per oggi, la prima domenica di febbraio, il colonnello Mario Giuliacci fa il punto-meteo dal suo sito personale, parlando di una fase leggermente più stabile rispetto ai giorni precedenti. Il tempo migliora, ma senza una vera svolta anticiclonica: aumentano le schiarite, anche se non mancheranno nuvole e qualche residua precipitazione. Secondo l’analisi meteorologica, il miglioramento è legato all’allontanamento della perturbazione che nelle ultime ore ha interessato l’Italia e che oggi si sposta definitivamente verso la Grecia. Sul Nord e su buona parte del Centro si apriranno spazi soleggiati, soprattutto sui rilievi, ma il cielo resterà a tratti irregolarmente nuvoloso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

