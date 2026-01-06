Meteo l' allarme di Mario Giuliacci | in arrivo la settimana glaciale

Il meteo di questa settimana si presenta caratterizzato da temperature molto basse, come evidenziato dall’esperto Mario Giuliacci. Le condizioni climatiche rigide coinvolgono diverse aree del paese e sono destinate a prolungarsi nei prossimi giorni. È importante prestare attenzione alle allerte e adottare le misure necessarie per affrontare le temperature più rigide di questa stagione.

In questi giorni l'inverno sta mostrando il suo volto più autentico, con temperature rigide che interessano diverse regioni e che continueranno a farsi sentire ancora per qualche tempo. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, situazione atmosferica è attualmente dominata dalla presenza di un ciclone sul mar Tirreno, alimentato da correnti fredde di origine polare. Questo assetto favorisce una circolazione ciclonica ampia e profonda, già ben strutturata su gran parte dell'Europa centro-settentrionale, capace di portare non solo freddo intenso ma anche condizioni di maltempo su varie aree del Paese.

