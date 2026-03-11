Nola corso sulla zeppola di San Giuseppe | nasce la zeppola avellana dedicata alla nocciola campana

A Nola è stato organizzato un corso dedicato alla preparazione della zeppola di San Giuseppe, durante il quale è stata presentata una nuova variante chiamata zeppola avellana, dedicata alla nocciola campana. La tradizionale dolce campano, oltre a essere un simbolo delle festività, coinvolge diverse realtà tra pasticcerie, laboratori artigianali e produzioni agricole locali.

La zeppola di San Giuseppe non è soltanto uno dei dolci simbolo della tradizione campana, ma rappresenta anche un prodotto capace di attivare un’importante filiera economica che coinvolge pasticcerie, laboratori artigianali e produzioni agricole locali. In vista della festa del 19 marzo, il dolce a base di pasta choux, crema pasticcera e amarena torna protagonista nelle vetrine delle pasticcerie. Accanto alla ricetta classica – fritta o al forno – negli ultimi anni stanno trovando spazio anche nuove interpretazioni che intercettano gusti contemporanei e valorizzano ingredienti del territorio. In questo contesto si inserisce l’iniziativa organizzata al Cis di Nola, dove negli spazi di Casolaro Hotellerie si è svolto il Festival delle Zeppole, un laboratorio dedicato alle diverse varianti del dolce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Festa del papà, da “Sweet Chocolate” la “Zeppola di San Giuseppe” tra tradizione e innovazioneL'aria di marzo porta con sé il profumo inconfondibile della Zeppola di San Giuseppe.

Nasce la Consulta “Argento” dedicata alla Terza EtàSulla scorta di esperienze positive avviate a tutela di altre categorie, e utilizzando l’opportunità di finanziamenti messi a disposizione dal...

Approfondimenti e contenuti su San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe: la ricetta iconica di Iginio MassariLa certezza di marzo è che sulle tavole degli italiani non possono mancare mai le zeppole di San Giuseppe. Da Nord a Sud, la tradizione è rispettata. Pasta choux, crema pasticcera e amarene, non si ... gamberorosso.it

Zeppole di San Giuseppe/ Dolce per la Festa del Papà: ricetta, gli errori da non fareZeppole di San Giuseppe, dolce per la Festa del Papà: storia di una ricetta leggendaria, la tradizione. Le ultime notizie di oggi, 19 marzo 2017, su questa deliziosa specialità meridionale Per la ... ilsussidiario.net