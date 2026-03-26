Meta e Google sono state giudicate colpevoli per la dipendenza provocata dai loro social

Una giuria negli Stati Uniti ha dichiarato Meta e YouTube responsabili per la dipendenza causata dai loro social media. La sentenza evidenzia che le aziende sono state considerate negligenti nella progettazione delle piattaforme. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative nel settore dei social network e nelle strategie di gestione delle piattaforme digitali.

Una giuria negli Stati Uniti ha stabilito che Meta e YouTube sono state negligenti nella progettazione delle loro piattaforme, in una decisione potenzialmente storica per il settore dei social media. Il caso riguardava una giovane donna, oggi ventenne, che aveva accusato le aziende di aver sviluppato prodotti con caratteristiche capaci di creare dipendenza e di aver contribuito a problemi di salute mentale come ansia e depressione. Secondo il New York Times, la giuria ha concluso che le due società «hanno danneggiato una giovane utente con caratteristiche di design che creano dipendenza e hanno portato a sofferenza psicologica». Meta e YouTube sono state condannate a pagare complessivamente tre milioni di dollari di risarcimento per danni, con Meta responsabile per il settanta per cento della somma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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