Una giuria di Los Angeles ha giudicato Meta, proprietaria di Instagram, e YouTube colpevoli in una causa legale che le accusa di aver contribuito alla dipendenza dei minori dai social media. La decisione si basa sul fatto che le piattaforme sarebbero responsabili dei danni causati ai giovani utenti, in un procedimento senza precedenti nel settore legale.

Una giuria di Los Angeles ha ritenuto Meta, proprietaria di Instagram, e YouTube responsabili in una causa senza precedenti, volta a ritenere le piattaforme di social media responsabili dei danni arrecati ai minori che utilizzano i loro servizi. La decisione è arrivata dopo oltre 40 ore di deliberazione, distribuite su nove giorni, e a più di un mese dall’udienza di apertura. La querelante, una donna di 20 anni identificata nei documenti come KGM, o Kaley come l’hanno chiamata i suoi avvocati durante il processo, afferma che l’uso precoce dei social media l’ha resa dipendente dalla tecnologia e ha aggravato i suoi problemi di salute mentale. Tiktok e Snap aveva già raggiunto un accordo extragiudiziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social, giuria Usa riconosce colpevoli YouTube e Meta: “Creano dipendenza ai minori’

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