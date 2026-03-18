Lucca | Inps e centro Luna uniscono le forze contro

L'Inps di Lucca e il centro antiviolenza Luna hanno firmato un protocollo che prevede una collaborazione ufficiale. L’accordo permette di utilizzare le procedure amministrative come strumento di supporto alle donne che hanno subito abusi. La collaborazione mira a semplificare i passaggi burocratici e a offrire un aiuto pratico alle vittime di violenza.

Un protocollo firmato tra l’Inps di Lucca e il centro antiviolenza Luna trasforma la burocrazia in uno strumento di riscatto per le donne vittime di abuso. L’iniziativa, valida fino al 2028, sposta il peso dell’azione dall’utente all’Istituto, garantendo consulenza riservata nella sede di piazza Martiri della Libertà. L’obiettivo non è solo amministrativo ma profondamente umano: rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso ai benefici previdenziali. La collaborazione punta a restituire dignità economica attraverso sportelli dedicati che operano con massima privacy. In un territorio come la Toscana, dove la storia sociale si intreccia con le dinamiche locali, questo accordo rappresenta un cambio di paradigma nel supporto alle vittime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca: Inps e centro Luna uniscono le forze contro Articoli correlati Brindisi: scuola e Asl uniscono le forze contro il tumoreIl 12 marzo, presso l’auditorium del liceo Classico Benedetto Marzolla a Brindisi, si è svolta un’iniziativa cruciale per la salute pubblica. Salerno: le associazioni uniscono le forze contro i furtiLa sicurezza urbana a Salerno ha assunto nuove dimensioni oggi, 9 marzo 2026, grazie a un incontro strategico tra le associazioni di Torrione e del... Una selezione di notizie su Lucca Inps e centro Luna uniscono le... Discussioni sull' argomento Centro antiviolenza Luna e Inps insieme per abbattere le barriere burocratiche; Festa del Papà; Diventare giovani storyteller. Centro antiviolenza Luna e Inps insieme per abbattere le barriere burocraticheL’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'indipendenza finanziaria è spesso il primo passo per uscire da una situazione di abuso ... luccaindiretta.it Buongiorno Oggi sono a Lucca, in una scuola, per parlare di bullismo e cyberbullismo. Entro per dire ai ragazzi una cosa molto semplice ma fondamentale, che nessuno merita di essere umiliato, escluso o ferito. Perché le parole possono distruggere ma po - facebook.com facebook A Lucca 27 cani vivevano da anni tra fango, sporcizia e degrado. Due erano già morti, una femmina ha perso una zampa e dopo il sequestro 10 cuccioli non sono sopravvissuti. Una crudeltà che fa male. Gli animali non sono cose. Mai. x.com