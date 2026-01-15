Calabria cerca medici specialisti | Occhiuto apre le porte anche a professionisti extra Ue

La Calabria ha avviato una procedura pubblica per l’assunzione di nuovi direttori generali nel settore sanitario. L’obiettivo è rafforzare la rete ospedaliera e territoriale, affrontando le criticità storiche e migliorando l’efficienza dei servizi. La Regione ha inoltre comunicato l’apertura a medici specialisti provenienti anche da fuori dell’Unione Europea, favorendo un potenziale arrivo di professionisti qualificati.

La sanità calabrese si prepara a un cambio di passo. La Regione ha appena pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei nuovi direttori generali, un passaggio strategico per una rete ospedaliera e territoriale da anni segnata da inefficienze, carenze strutturali e mobilità sanitaria verso.

Occhiuto, Calabria a caccia di specialisti, porte aperte a medici anche extra Ue - "Nella mia veste di commissario ad acta per la sanità calabrese ho appena firmato un decreto che consentirà a medici stranieri, anche extra Ue, di venire a lavorare nella nostra Regione". ansa.it

Sanità Calabria: via libera ai medici stranieri Ue ed extra Ue - Occhiuto lancia la manifestazione d'interesse per medici stranieri per colmare le carenze di organico nella sanità della Calabria ... ilcrotonese.it

