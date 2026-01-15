Calabria cerca medici specialisti | Occhiuto apre le porte anche a professionisti extra Ue

Da reggiotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria ha avviato una procedura pubblica per l’assunzione di nuovi direttori generali nel settore sanitario. L’obiettivo è rafforzare la rete ospedaliera e territoriale, affrontando le criticità storiche e migliorando l’efficienza dei servizi. La Regione ha inoltre comunicato l’apertura a medici specialisti provenienti anche da fuori dell’Unione Europea, favorendo un potenziale arrivo di professionisti qualificati.

La sanità calabrese si prepara a un cambio di passo. La Regione ha appena pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei nuovi direttori generali, un passaggio strategico per una rete ospedaliera e territoriale da anni segnata da inefficienze, carenze strutturali e mobilità sanitaria verso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Calabria avvia il progetto psicologi nelle scuole: 43 specialisti in 285 istituti. Occhiuto: “Un’epidemia nascosta”

Leggi anche: Pronto soccorso, Asl apre ai medici non specialisti: bando per incarichi semestrali

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maxioperazione dei Nas Reggio Calabria: misure cautelari per 12 persone nel settore sanitario; Gas medicinali, presunta truffa in Calabria: 12 arresti, coinvolti anche medici e farmacisti; Invalidità, certificati e visite a pagamento: il ruolo chiave dei medici nella frode dell’ossigeno medicale; Truffa su bombole di gas medicale mai consegnate: 12 indagati, sequestri e interdittive a Reggio Calabria.

calabria cerca medici specialistiSanità, la Calabria “pesca” gli specialisti all’estero: avviso per medici europei ed extra Ue - L'annuncio del commissario Roberto Occhiuto: «Reclutiamo nuove e qualificate competenze». corrieredellacalabria.it

calabria cerca medici specialistiOcchiuto, Calabria a caccia di specialisti, porte aperte a medici anche extra Ue - "Nella mia veste di commissario ad acta per la sanità calabrese ho appena firmato un decreto che consentirà a medici stranieri, anche extra Ue, di venire a lavorare nella nostra Regione". ansa.it

calabria cerca medici specialistiSanità Calabria: via libera ai medici stranieri Ue ed extra Ue - Occhiuto lancia la manifestazione d'interesse per medici stranieri per colmare le carenze di organico nella sanità della Calabria ... ilcrotonese.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.