meritocrazia italia domani e sabato direzione nazionale a milano

Domani e sabato si svolgerà presso l'NH Machiavelli a Milano la consueta riunione della Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia. L'evento si tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera e coinvolge i membri dell'organizzazione. La sede dell'incontro è situata in via Lazzaretto 5 e l’appuntamento si inserisce nel calendario annuale dell’associazione.

Roma, 26 mar. - (Adnkronos) - "Si terrà domani e sabato 28 marzo, presso l'NH Machiavelli di Milano, via Lazzaretto 5, la consueta Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera. È la prima volta che il Movimento raduna tutta la dirigenza nel capoluogo lombardo e il titolo è 'L'ordinamento sportivo dopo l'art. 33 Cost. – il trionfo del merito anche a livello costituzionale'. L'introduzione del riferimento al valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme all'art. 33 della Costituzione ha segnato un passaggio decisivo ai fini del riconoscimento dell'importanza dello sport sotto il profilo della formazione, della tutela della salute e del suo potenziale inclusivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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