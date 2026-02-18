Mercoledì delle ceneri | comincia la quaresima Benedizione delle case Lettera dell’arcivescovo Gambelli alla Diocesi
Mercoledì delle ceneri, Gherardo Gambelli ha annunciato l'inizio ufficiale della Quaresima con una lettera ai fedeli. L'arcivescovo di Firenze ha spiegato che, come ogni anno, si terrà la benedizione delle case prima di Pasqua, coinvolgendo molte famiglie della diocesi. Questa tradizione, che si svolge in tutta la città, rappresenta un momento di incontro tra il clero e i credenti. La benedizione avverrà nelle prossime settimane, con appuntamenti distribuiti in diversi quartieri.
«Ogni anno, avvicinandosi la festa di Pasqua, molti preti della nostra Diocesi, accompagnati dai diaconi e da altri fedeli laici, bussano alle case di quanti abitano sulterritorio delle loro parrocchie per una breve visita e per invocare la benedizione di Dio suquanti lo desiderano. Nel ringraziarli per questo prezioso servizio, desidero trasmettereattraverso di loro anch’io una parola di saluto e di augurio». Inizia così la lettera diPasqua che l’arcivescovo Gherardo Gambelli indirizza alle famiglie e che in questi giorni iparroci, o i loro collaboratori, stanno consegnando di casa in casa, secondo una tradizioneormai pluriennale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Comincia la Quaresima, mercoledì 18 con il Vescovo la Messa delle CeneriIl vescovo Beschi ha officiato la Messa delle Ceneri alle 20,30 in Cattedrale, dando avvio alla Quaresima mercoledì 18, e molti fedeli si sono riuniti per ricevere la tradizionale imposizione delle ceneri.
L'arcivescovo Gherardo Gambelli ha scritto una lettera di Quaresima a causa di un'antica tradizione fiorentina
Tra silenzio e rinascita: il senso del Mercoledì delle Ceneri. Puntata speciale di Siamo Noi alle 15.15 in diretta su #TV2000 con Fra Lorenzo Turchi (Pontificia Università Antonianum) Benedetta Acquaviva del progetto Progetto Foresteria San Biagio e Don Da facebook
Mercoledì delle Ceneri Statio e Messa di #PapaLeoneXIV Oggi #18febbraio ore 16.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #mercoledìdelleceneri #Quaresima x.com