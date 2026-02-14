Il 18 febbraio mercoledì delle ceneri inizia la Quaresima

Il mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri, segna l’inizio della Quaresima nella diocesi. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e digiuno per molti fedeli, che si preparano alla Pasqua. La cerimonia si svolge alle 20, con l’imposizione delle ceneri in chiesa.

Alle ore 20.30 processione dalla basilica di San Francesco alla Cattedrale dove mons. Cevolotto celebrerà la messa Si apre in diocesi il 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri il tempo della Quaresima. In serata, alle 20.30, è in programma a Piacenza la processione penitenziale dalla basilica di San Francesco alla Cattedrale, dove sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Qui avranno luogo il rito di imposizione delle Ceneri e l’iscrizione del nome nel “Libro della vita” da parte dei catecumeni, in tutto 14, fra cui otto italiani, che riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella notte di Pasqua; sono seguiti nella loro formazione dal Servizio per il catecumenato degli adulti guidato dal diacono Matteo dell’Orto insieme alla moglie Michela Cattelli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, entreremo nel tempo di Quaresima, durante il quale, dopo la Messa delle 19 di ogni venerdì, rinnoveremo la pia pratica della Via Crucis. Le Edizioni del Santuario di Pompei propongono, per i fedeli, “Il cammino della facebook