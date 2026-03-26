Venerdì 27 marzo, alle ore 10:00, si svolgerà l'inaugurazione dell’Aula Multisensoriale “L’Arcobaleno” presso l’Istituto Comprensivo di Mercogliano. La cerimonia sarà caratterizzata dalla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, e coinvolgerà gli studenti e il personale scolastico. La nuova struttura è stata realizzata dall'amministrazione comunale e si trova all’interno dell’istituto.

Un nuovo spazio innovativo e accogliente dedicato al benessere dei bambini e dei ragazzi, all’apprendimento attivo, all’inclusione e alla crescita armonica. L’aula, realizzata grazie ai fondi del 5x1000 del Comune di Mercogliano, è pensata per stimolare i sensi attraverso colori, forme e strumenti specifici, favorendo lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno rappresentanti istituzionali, docenti, famiglie e studenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Mercogliano inaugura l’Aula Multisensoriale “L’Arcobaleno”

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