Aula multisensoriale e biblioteca

L'ampliamento delle strutture educative cittadine include una nuova aula multisensoriale e una biblioteca, progettate per favorire l'apprendimento e il benessere degli studenti. Questi spazi offrono opportunità di sviluppo cognitivo e relax, integrandosi con l'offerta formativa esistente. La loro presenza mira a supportare un ambiente scolastico più inclusivo e stimolante, contribuendo alla crescita personale e allo studio in modo equilibrato.

L'offerta educativa cittadina si arricchisce di due nuovi spazi pensati per il benessere degli studenti. Alla scuola primaria 'De Amicis' è stata inaugurata la nuova aula multisensoriale 'La stanza delle meraviglie', un ambiente progettato per offrire una stimolazione controllata dei sensi e favorire concentrazione, autoregolazione emotiva e inclusione, in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali. La stanza è stata realizzata in memoria e grazie al lascito di Luciana Matteucci. Un analogo spirito di rinascita ha accompagnato l'apertura della biblioteca 'Sull'onda delle parole' alla scuola primarie Tempesta, uno spazio restituito agli studenti dopo i danni causati dall' alluvione del 2023.

