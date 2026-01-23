La Ferrari spiega com'è andata davvero la riunione per il trucco del motore Mercedes | È stato un workshop

La Ferrari chiarisce i dettagli del recente incontro con la FIA riguardante il presunto trucco del motore Mercedes. In una dichiarazione ufficiale, l’azienda definisce l’evento come un workshop, precisando il contesto e le modalità di discussione. Questa comunicazione mira a offrire una versione trasparente e precisa di quanto accaduto, senza interpretazioni o sensationalismi, per garantire chiarezza sulla vicenda.

La Ferrari spiega cosa è successo davvero nel meeting FIA sul presunto trucco del motore Mercedes. Gualtieri: "È stato un workshop". Nessuna decisione è stata ancora presa sul rapporto di compressione.🔗 Leggi su Fanpage.it

C’è il primo verdetto della F1 sul trucco del motore Mercedes: com’è andata la riunione FIALa FIA ha tenuto una riunione per analizzare il sospetto trucco sul rapporto di compressione dei motori Mercedes e Red Bull 2026.

L’Audi di Binotto guida il fronte con Ferrari e Honda sul trucco del motore Mercedes: ultimatum alla FIAAudi, sotto la guida di Binotto, si schiera con Ferrari e Honda nella contestazione rivolta alla FIA riguardo alle presunte pratiche adottate dal motore Mercedes 2026.

