La FIA rompe il silenzio sul trucco del motore Mercedes alla vigilia dei test F1 | Ci sono riusciti

La FIA ha confermato che alcuni team stanno sfruttando una zona grigia nel rapporto di compressione dei motori, proprio prima dei test in Bahrain. La questione riguarda il trucco del motore Mercedes, che secondo le verifiche avrebbe aumentato il rapporto a motore caldo. La FIA ha ammesso che “ci sono riusciti”, lasciando aperta la questione sulla legalità di queste pratiche. La situazione crea tensione tra i team, in vista delle prossime prove ufficiali.

Prima dei test della Formula 1 2026 in Bahrain la FIA ammette la zona grigia sul rapporto di compressione: "alcuni team" lo aumentano a motore caldo. Con Mercedes sotto i riflettori e Ferrari-Honda-Audi-Red Bull in pressing, la Federazione vuole chiudere tutto prima dell'avvio del Mondiale per evitare "tribunali" e polemiche.

