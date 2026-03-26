Durante controlli effettuati a Faenza da parte delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie, sono state riscontrate merce scaduta e altre irregolarità all’interno di un negozio. A seguito delle verifiche, è stato disposto la chiusura dell’attività e una sanzione pecuniaria. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da personale del commissariato di pubblica sicurezza, della polizia locale, dell’Ausl e dell’ispettorato del lavoro.

Controlli e arresti a Faenza. Il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Faenza, insieme a quello della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, all’Ausl della Romagna servizio igiene e alimenti e all’ispettorato del lavoro, ha effettuato controlli amministrativi negli esercizi di vendita di prodotti alimentari etnici. Sono stati controllati tre negozi nel centro della città. In uno di questi, intestato a un cittadino del Bangladesh, sarebbe emerso che erano in vendita numerosi prodotti scaduti, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Inoltre sono state riscontrate irregolarità documentali in tema di sicurezza sul lavoro e per questo motivo l’attività è stata chiusa immediatamente fino alla regolarizzazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Merce scaduta e altre irregolarità nel negozio: scattano chiusura dell'attività e multa

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