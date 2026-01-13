Ghisalba raffica di irregolarità in un negozio | multa da 6.400 euro

A Ghisalba, la polizia locale ha effettuato un controllo presso un negozio, riscontrando diverse irregolarità. In conseguenza delle verifiche, è stata comminata una multa di 6.400 euro. Questo intervento fa parte di un'azione di monitoraggio volta a garantire il rispetto delle norme commerciali e di sicurezza sul territorio. La situazione evidenzia l'importanza di mantenere regolarità e conformità nelle attività commerciali locali.

Ghisalba. Una raffica di irregolarità contestate e multa da 6.400 euro. È il bilancio del primo controllo effettuato dalla polizia locale su un esercizio commerciale del territorio. Durante l’ispezione sono emerse numerose violazioni amministrative di norme statali e regionali. Tra queste la mancata indicazione dei prezzi di vendita al minuto sui prodotti esposti, in violazione degli obblighi di trasparenza e corretta informazione al consumatore. Sono stati inoltre rinvenuti articoli privi delle informazioni minime obbligatorie in lingua italiana, con un pregiudizio per la comprensione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da parte degli acquirenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Irregolarità in serie, autolavaggio sotto sequestro e multa da 120mila euro Leggi anche: Raffica di controlli sulle strade: automobilisti sanzionati, in un caso multa da 5mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ghisalba, raffica di irregolarità in un negozio: multa da 6.400 euro - Controlli della polizia locale: prezzi non esposti, prodotti senza indicazioni in italiano e altre violazioni. bergamonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.