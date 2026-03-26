A Mercato San Severino, il municipio ha concluso l’installazione di nuovi impianti di illuminazione a led, sostituendo le vecchie lampade. Questo intervento ha comportato una riduzione significativa dei costi energetici e ha migliorato l’efficienza dell’illuminazione negli edifici pubblici, tra cui anche le scuole. L’operazione rientra in un progetto più ampio di rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica nella città.

intervento è stato eseguito grazie ad una dotazione economica da 200mila euro quale quota parte di un finanziamento più ampio ottenuto per la cosiddetta linea C.S.E. (Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica) e si aggiunge ad altre misure di efficientamento adottate o in corso d’esecuzione in città Una drastica riduzione dei costi in bolletta ed un approccio ambientale votato alla sostenibilità: con il completamento del relamping anche la Casa Comunale di Mercato San Severino, come molti altri edifici pubblici della città (vedi le scuole), dice addio alle vecchie lampade per dotarsi di nuovi impianti d’illuminazione a basso consumo ed alta performance energetica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Mercato San Severino: con il "relamping" il Municipio a led diventa eco e virtuoso

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