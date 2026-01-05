Martedì Latino a Mercato San Severino con dj Domenico Martino

Martedì 6 gennaio, a Mercato San Severino, torna il Martedì Latino presso il Bar Mediterraneo di via Spiano. L’evento, dedicato agli appassionati di salsa, bachata e kizomba, offre un’occasione per ballare e socializzare in un ambiente informale. Un appuntamento stabile che continua a proporre musica e movimento, anche dopo le festività, mantenendo vivo lo spirito di convivialità e passione per il ballo.

La Befana porta via le feste, ma non la voglia di ballare. A Mercato San Severino torna infatti l'appuntamento con il Martedì Latino, la serata dedicata agli amanti di salsa, bachata e kizomba, in programma domani, martedì 6 gennaio, presso il Bar Mediterraneo di via Spiano. L'evento, a ingresso gratuito, prenderà il via dalle ore 21 e promette di trasformare la serata dell'Epifania in un concentrato di ritmo ed energia, grazie a una selezione musicale tutta caraibica e a un ospite d'eccezione. Martedì Latino a Mercato San Severino tra musica e divertimento. L'iniziativa è organizzata da Latin Vibes Events con la direzione artistica di Maurizio Bollo, che ha voluto offrire un'occasione di divertimento anche dopo la fine delle festività natalizie.

