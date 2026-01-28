Raccolta differenziata a Mercato San Severino arrivano i carrellati con la serratura

A Mercato San Severino arrivano i nuovi carrellati con la serratura per la raccolta differenziata. Da luglio, la società Velia Ambiente ha iniziato a consegnarli ai condomini, cercando di rendere più semplice e sicuro il conferimento dei rifiuti. Inoltre, sono state modificate le modalità di conferimento per la carta, con l’obiettivo di migliorare il servizio e coinvolgere di più i cittadini.

Nuovi carrellati per la raccolta differenziata in arrivo per i condomini e nuove modalità di conferimento per la carta: queste le novità introdotte dalla società Velia Ambiente, da luglio scorso gestore dei servizi di igiene urbana per il Comune di Mercato S.Severino, in linea con le misure migliorative previste dal Capitolato Speciale d'appalto. La particolarità dei nuovi contenitori per l'organico è la dotazione della serratura per un uso esclusivo da parte dei condomini. In altre parole, una volta depositato il materiale il contenitore andrà chiuso a chiave per evitare che esterni possano utilizzarlo per disfarsi di rifiuti non regolari o non in aderenza con il calendario, con il conseguente accertamento delle sanzioni a carico del condominio stesso.

