Dopo la deviazione nella trattativa per Joao Pedro, il mercato del Pisa si concentra su altri possibili acquisti. La società toscana sta valutando diverse opzioni, con tre nomi principali sul tavolo. Queste trattative potrebbero portare a nuovi innesti nel team, contribuendo a rafforzare la rosa in vista della stagione. Ecco chi sono i candidati più probabili per il reparto che necessita di rinforzi.

Doccia fredda per i tifosi del Pisa. Quello che sembrava essere il colpo da novanta del mercato invernale è sfumato proprio sul rettilineo finale. Il ritorno in Italia di Joao Pedro non s’ha da fare. La trattativa per l’ingaggio dell’ex capitano del Cagliari sembrava ormai definita: il club toscano era pronto a versare i 3,5 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico San Luis. Tuttavia, il giocatore ha fatto una clamorosa retromarcia: forte delle 12 reti segnate nell’Apertura e del gol siglato all’esordio nel Clausura, Joao Pedro ha deciso di restare in Messico. La dirigenza nerazzurra, che ha urgenza di rinforzi, ha deciso di non attendere oltre: la pista è ufficialmente abbandonata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Pisa: sfumato Joao Pedro, ora nel mirino questi tre acquisti! Chi potrebbe arrivare in Toscana, i nomi

