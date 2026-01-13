Juventus Next Gen non solo Pedro Felipe | l’Avellino ha messo nel mirino un altro talento bianconero Cosa sta succedendo
L’Avellino sembra interessato a diversi giovani talenti della Juventus Next Gen, tra cui Pedro Felipe e, secondo alcune fonti, anche Giacomo Faticanti. La società biancoverde sta valutando possibili acquisizioni per rafforzare la propria rosa, aprendo un dialogo con il club torinese. La situazione evidenzia come i giovani calciatori siano sempre più al centro delle strategie di mercato delle squadre di Serie C e professionistiche.
Juventus Next Gen, l'Avellino bussa alla porta dei bianconeri: nel mirino anche Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004 piace agli irpini. Il calciomercato estivo entra nel vivo e le strategie dei club di Serie C iniziano a delinearsi con estrema precisione. Al centro delle ultime indiscrezioni c'è una mossa ambiziosa che vede protagonista il club irpino: L'Avellino sta infatti intensificando i contatti per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione sportiva. Secondo Gianluca Di Marzio, l'obiettivo numero uno per la mediana è un profilo di grande prospettiva, attualmente impegnato nel progetto della Juventus Next Gen.
