L’Avellino sembra interessato a diversi giovani talenti della Juventus Next Gen, tra cui Pedro Felipe e, secondo alcune fonti, anche Giacomo Faticanti. La società biancoverde sta valutando possibili acquisizioni per rafforzare la propria rosa, aprendo un dialogo con il club torinese. La situazione evidenzia come i giovani calciatori siano sempre più al centro delle strategie di mercato delle squadre di Serie C e professionistiche.

Juventus Next Gen, l’Avellino bussa alla porta dei bianconeri: nel mirino anche Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004 piace agli irpini. Il calciomercato estivo entra nel vivo e le strategie dei club di Serie C iniziano a delinearsi con estrema precisione. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è una mossa ambiziosa che vede protagonista il club irpino: L’Avellino sta infatti intensificando i contatti per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione sportiva. Secondo Gianluca Di Marzio, l’obiettivo numero uno per la mediana è un profilo di grande prospettiva, attualmente impegnato nel progetto della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, non solo Pedro Felipe: l’Avellino ha messo nel mirino un altro talento bianconero. Cosa sta succedendo

Leggi anche: Mazraoui alla Juventus? Il terzino del Manchester United nel mirino bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercato

Leggi anche: Juventus Next Gen, un club di Serie B ha chiesto informazioni per Pedro Felipe: la situazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie C | Livorno-Juventus Next Gen | Le formazioni ufficiali; Gol Juve, sparisce il cappellino di Spalletti: ecco chi c’è dietro lo scherzo; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Chi è Pedro Felipe, il baby della Juve che ha rubato il cappellino a Spalletti dopo il gol di David.

Pagina 1 | Juve Next Gen di rimonta a Livorno: Puczka e Guerra firmano il successo - I bianconeri danno continuità agli ultimi risultati e raccolgono la seconda vittoria consecutiva di questo 2026 ... tuttosport.com