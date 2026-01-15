Mercato Inter spunta una nuova idea con l’Atletico Madrid | scambio in vista? Ecco i giocatori sul tavolo

Sul mercato dell’Inter si prospetta una possibile operazione con l’Atletico Madrid, con uno scambio di giocatori in discussione. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda alcuni profili che potrebbero interessare entrambe le società. Di seguito, i dettagli sui giocatori coinvolti e lo stato delle trattative, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla possibile novità in casa nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, si apre una nuova ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid: ecco i giocatori coinvolti. Il futuro di Davide Frattesi è diventato uno dei temi più caldi della sessione invernale di mercato. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza dell’ Inter ha esplorato diverse piste per una possibile cessione dell’ex centrocampista del Sassuolo, cercando soluzioni che potessero soddisfare sia le esigenze tecniche che quelle economiche. Tra le ipotesi più suggestive è emersa quella di uno scambio con l’ Atletico Madrid, che avrebbe messo sul piatto il profilo di Nico Gonzalez. 🔗 Leggi su Internews24.com

