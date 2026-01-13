Jakirovic nuova idea di mercato per l’Inter | c’è il classe 2008 nel mirino I dettagli

L’Inter valuta nuove opportunità di mercato e ha messo nel mirino Jakirovic, giovane talento classe 2008. Oltre a lui, il club osserva anche Mlacic, cercando di rafforzare la rosa con profili emergenti. Questa strategia rientra nell’ottica di investimenti mirati sui giovani, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il futuro. I dettagli sulle trattative e le valutazioni del club sono ancora in fase di definizione.

Inter News 24 Jakirovic è un obiettivo di mercato dell’Inter, il classe 2008 è nel mirino così come Mlacic. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, l’Inter non mette nel mirino solo Branimir Mlacic, promettente centrale classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, per il quale è già stata recapita un’offerta ufficiale da 4 milioni di euro. Ma c’è un altro croato sul quale i nerazzurri potrebbero fare sul serio. Nel radar dello scouting è entrato prepotentemente anche un nuovo profilo: Leon Jakirovic. Si tratta di un giovanissimo difensore centrale mancino, classe 2008, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Internews24.com

