Mercato Napoli occhi su Fortini! Ma la concorrenza sull’esterno è alta | tutti gli aggiornamenti
Il Napoli si mostra interessato a Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina, valutandolo come possibile rinforzo. Tuttavia, la concorrenza sul mercato per questo ruolo è elevata, con diverse società attivamente alla ricerca di rinforzi sulle fasce. Restano aggiornamenti importanti in vista di eventuali sviluppi, mentre il club azzurro monitora attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa.
Il Napoli ha messo gli occhi su Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si è distinto nella prima parte di stagione grazie alle sue prestazioni in Serie A. Il talento viola, classe 2006, sta attirando l’attenzione di diversi club e tra questi ci sono anche i campioni d’Italia, sempre attenti ai profili emergenti del panorama italiano. Lo riporta Di Marzio. L’interesse del Napoli, però, è strettamente legato alle possibili uscite. La società partenopea, infatti, può muoversi sul mercato solo mantenendo il saldo a zero, come stabilito nelle scorse settimane. Questo significa che eventuali trattative con la Fiorentina potranno prendere forma soltanto in caso di una cessione in entrata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
