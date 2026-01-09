Inter Women colpo di mercato | ecco Annika Paz dal River Plate Si attende solo l’annuncio

Inter Women si prepara ad annunciare l’acquisizione di Annika Paz, talento argentino proveniente dal River Plate. La giocatrice, rinomata per le sue qualità offensive, si unisce alla squadra di Piovani in vista della nuova stagione. Questo trasferimento rappresenta un passo importante per il club, rafforzando il reparto d’attacco e confermando l’ambizione di competere al massimo livello. L’attesa dell’annuncio è ormai quasi ufficiale.

di Mauro Munno Inter Women, colpo di mercato: ecco l’argentina Annika Paz dal River Plate. Rinforzo in attacco per la squadra di Piovani. L’ Inter Women ha chiuso un colpo di mercato: si attende solo l’annuncio ufficiale. Stando a quanto appreso da InterNews24.com la centravanti argentina Annika Paz si sta già allenando con la squadra di Piovani nel ritiro di Malta. Arriva dal River Plate, si tratta di una classe 2008 di grande prospettiva (ha militato in diverse selezioni giovanili dell’Albiceleste) e già molto strutturata che, nei piani del club, dovrebbe fare la spola tra Primavera e Prima Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

