Il mercato dell’Inter si surriscalda con l’arrivo di Mohamed Salah all’Al Ittihad, che lascerebbe il Liverpool. Questa operazione potrebbe influenzare la trattativa per l’esterno francese, Diaby, che torna in prima linea tra i nomi vicini ai nerazzurri. La società nerazzurra sta valutando le prossime mosse in vista delle prossime sessioni di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Salah dice addio al Liverpool ed è pronto a sbarcare all’Al Ittihad. Così si libera Diaby? Ecco il piano nerazzurro. Il futuro di Mohamed Salah è lontano da Anfield. Con un video pubblicato sui propri canali social il 24 marzo 2026, il fuoriclasse egiziano ha ufficializzato l’addio al Liverpool a fine stagione, scatenando un vero e proprio terremoto di mercato. Sebbene la destinazione non sia stata ancora confermata, le sirene della Saudi Pro League suonano fortissime: Al Ittihad, Al Qadsiah e Al Hilal sono già in prima fila, con i gialloneri pronti a blindarlo con un contratto biennale faraonico da 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, l’arrivo di Salah all’Al Ittihad libera Diaby? I nerazzurri tornano alla carica per l’esterno francese

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