Diaby Inter i nerazzurri insistono per l’esterno francese! La rivelazione del quotidiano e il punto sul mercato

L’Inter continua a spingere forte per portare in squadra Moussa Diaby. I nerazzurri non mollano e stanno approfondendo le trattative, cercando di convincere il Bayer Leverkusen a cedere l’attaccante francese. La volontà è chiara, ma ancora non ci sono sviluppi definitivi. La società nerazzurra lavora senza sosta per chiudere l’affare nelle prossime settimane.

Inter News 24 Diaby Inter, la rivelazione del Corriere dello Sport sul continuo pressing per l’esterno. Novità anche dagli altri reparti: gli aggiornamenti. Con la chiusura del mercato invernale ormai a meno di tre giorni, fissata per lunedì sera alle ore 20, l’ Inter è concentrata su alcune operazioni cruciali, in particolare a centrocampo e per il ruolo di esterno destro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’uscita di Davide Frattesi sembra imminente, e il club nerazzurro sta valutando l’arrivo di Jones dal Liverpool come possibile sostituto. Tuttavia, la vera priorità per l’Inter rimane il colpo sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Argomenti discussi: Inter, le ultime su Perisic e Diaby; Moussa Diaby vicino all'Inter, chi è l'obiettivo di mercato: le giovanili del PSG, il passaggio a Crotone e la doppietta in amichevole contro i nerazzurri; Diaby, chi è il nuovo obiettivo dell'Inter: età, carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con i nerazzurri; Diaby vuole solo l'Inter, accordo per i prossimi 4 anni e mezzo: in arrivo una nuova offerta dei nerazzurri. Il punto.

Diaby, i sauditi dicono no ma l’Inter è pronta al rilancio. Ma dalla Premier preparano il sorpassoDiaby è obiettivo principale dell'Inter, che ha l'accordo col giocatore ma non con l'Al Ittihad. E ora rischia la beffa ... calciomercato.it

Out Frattesi e Palacios. In Diaby e Jones e ci abbracciamo. Gente da Premier. Qualità, tecnica e corsa. Dai Inter x.com

L’Inter fa sul serio per Moussa Diaby L’Inter vuole rinforzare la propria rosa e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spunta quello di Moussa Diaby, esterno offensivo rapido e imprevedibile, profilo ideale per alzare il livello sulle corsie. Classe 1999, Di - facebook.com facebook